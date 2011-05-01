Анжи
мин
-
Макаров
Александр Макаров
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
86
-
Карлос
Роберто Карлос
56'
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Тарделли
Диего Тарделли
79
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Джиоев
Азамат Джиоев
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Клява
Оскарс Клява
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
-
Иванов
Алексей Иванов
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Прошин
Андрей Прошин
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
65
-
Гацкан
Александр Гацкан
63
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
77
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
90
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Живанович
Иван Живанович
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Адамов
Роман Адамов