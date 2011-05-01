Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
71
-
Кульчий
Александр Кульчий
66
-
Ерохин
Александр Ерохин
55
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Золотаренко
Алексей Золотаренко
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
50
-
Зырянов
Константин Зырянов
86
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
68
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Лазович
Данко Лазович