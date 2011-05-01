Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
61
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
8'
90
-
Савин
Евгений Савин
64'
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Ковба
Денис Ковба
-
Печник
Нейц Печник
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
6'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
73
-
Натхо
Бибрас Натхо
71
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
89
-
Дядюн
Владимир Дядюн
57'
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Немов
Петр Немов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Медведев
Алексей Медведев