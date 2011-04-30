ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
83
-
Мамаев
Павел Мамаев
69
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Олисе
Секу Олисе
85
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Нецид
Томаш Нецид
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
63
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
78'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Пареха
Николас Пареха
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис