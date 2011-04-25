Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
81
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Смолов
Федор Смолов
53
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Соболев
Владимир Соболев
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кокорин
Александр Кокорин
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
58'
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
72'
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
84
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
67
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
77
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Клява
Оскарс Клява
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Тарделли
Диего Тарделли