Спартак
мин
-
Заболотный
Николай Заболотный
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
81
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
53
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
67
-
Дзюба
Артем Дзюба
50'
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Тихонов
Андрей Тихонов
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Ари
Ари
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
82
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
76
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
70
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Йованович
Милан Йованович
-
Куликов
Александр Куликов
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Милич
Богдан Милич