Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Голышев
Павел Голышев
73
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Баженов
Никита Баженов
-
Канунников
Максим Канунников
-
Стариков
Евгений Стариков
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
-
Олисе
Секу Олисе
68
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
28'
32
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Хонда
Кейсуке Хонда