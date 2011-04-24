Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
55
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
11'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
66
-
Ионов
Алексей Ионов
74
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Лазович
Данко Лазович
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Соснин
Антон Соснин
72
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
87
-
Кириллов
Юрий Кириллов
46
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Ковба
Денис Ковба
-
Бобер
Антон Бобер
-
Савин
Евгений Савин