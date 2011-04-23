Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
81
-
Прошин
Андрей Прошин
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
33'
63
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
64
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Гацкан
Александр Гацкан
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Адамов
Роман Адамов
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
60
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
20
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
90
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
73
-
Садаев
Заур Садаев
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Польчак
Петр Польчак
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
-
Павленко
Александр Павленко
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте