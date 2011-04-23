Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
81'
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
54
-
Абреу
Марсио Абреу
73
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
59
Запасные
-
Адамян
Артур Адамян
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
6'
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
84
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
43'
69
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
49'
89
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Илич
Бранко Илич
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Фалл
Байе Джиби Фалл
-
Сычев
Дмитрий Сычев