Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
57
-
Захирович
Аднан Захирович
31
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
87'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Йованович
Милан Йованович
-
Куликов
Александр Куликов
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Милич
Богдан Милич
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
10'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Ким
Нам Иль Ким
46
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
77
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
72
-
Голышев
Павел Голышев
3'
90
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Баженов
Никита Баженов
-
Канунников
Максим Канунников
-
Стариков
Евгений Стариков