ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
27'
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
59
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
49'
64
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Цауня
Александр Цауня
-
Тошич
Зоран Тошич
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
72
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
53
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
53
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Немов
Петр Немов
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Медведев
Алексей Медведев