Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
75'
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
89
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
66
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
79
-
Голенда
Ян Голенда
29'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Тарделли
Диего Тарделли
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
46
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
7'
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
74
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
46
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Сухи
Марек Сухи
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
-
Ари
Ари