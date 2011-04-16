Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
46
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
81
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Ковба
Денис Ковба
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Савин
Евгений Савин
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
74
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
82
-
Пикущак
Игорь Пикущак
83
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Комков
Михаил Комков
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Гогниев
Спартак Гогниев