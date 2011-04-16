Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Власов
Олег Власов
62
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
79
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Польчак
Петр Польчак
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
-
Павленко
Александр Павленко
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Каряка
Андрей Каряка
61
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов
-
Воронин
Андрей Воронин
-
Кокорин
Александр Кокорин