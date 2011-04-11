Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
76
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
70
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Голышев
Павел Голышев
84
Запасные
-
Комиссаров
Иван Комиссаров
-
Чернов
Евгений Чернов
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Строев
Виктор Строев
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
55
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
78
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
61
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Клява
Оскарс Клява
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Тарделли
Диего Тарделли