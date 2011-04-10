Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
63
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
64
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Ари
Ари
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Власов
Олег Власов
74
-
Кацаев
Адлан Кацаев
84
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
53
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Польчак
Петр Польчак
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
-
Павленко
Александр Павленко
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте