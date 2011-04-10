Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Немов
Петр Немов
46
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
65
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Медведев
Алексей Медведев
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
81
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Милич
Богдан Милич