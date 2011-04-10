Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Нецид
Томаш Нецид
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Олисе
Секу Олисе