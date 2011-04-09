Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
86'
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
80
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
62
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Савин
Евгений Савин
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
77
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
66
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Илич
Бранко Илич
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Фалл
Байе Джиби Фалл