Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
81
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
13'
90
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
70
-
Кацаев
Адлан Кацаев
78
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
20'
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
-
Павленко
Александр Павленко
-
Садаев
Заур Садаев
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Томь
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
84
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Ким
Нам Иль Ким
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
46
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Баженов
Никита Баженов
60
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Голышев
Павел Голышев