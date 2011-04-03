Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Йованович
Милан Йованович
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
86'
90
-
Захирович
Аднан Захирович
57'
77
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
66
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Куликов
Александр Куликов
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Милич
Богдан Милич
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
67
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
8'
80
-
Лазович
Данко Лазович
79'
87
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров