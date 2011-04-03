Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
65
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Тарделли
Диего Тарделли
56
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Голенда
Ян Голенда
8'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Клява
Оскарс Клява
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
-
Гаджиев
Гаджи Гаджиев
-
Иванов
Алексей Иванов
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
84
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Немов
Петр Немов
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Медведев
Алексей Медведев