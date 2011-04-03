ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
65
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
36
-
Олисе
Секу Олисе
74
-
Нецид
Томаш Нецид
19'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Хонда
Кейсуке Хонда
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
76
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
84
-
Пикущак
Игорь Пикущак
54'
64
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Комков
Михаил Комков
-
Гогниев
Спартак Гогниев