Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Баша
Марко Баша
35
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
88
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
73'
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
78
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Фалл
Байе Джиби Фалл
Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Ребко
Алексей Ребко
61
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
74
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Лейсал
Мартин Лейсал
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Живанович
Иван Живанович
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Иванов
Олег Иванов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко