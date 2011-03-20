Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
33'
85
-
Быстров
Петр Быстров
70
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
57'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Натхо
Бибрас Натхо
-
Медведев
Алексей Медведев
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Павленко
Александр Павленко
80
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
64
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
-
Садаев
Заур Садаев
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров