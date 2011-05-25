Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
54
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
88
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Бобер
Антон Бобер
-
Савин
Евгений Савин
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
13'
45'
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Тошич
Зоран Тошич
83'
84
-
Нецид
Томаш Нецид
71
-
Думбия
Сейду Думбия
46
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер