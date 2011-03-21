Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Лазович
Данко Лазович
45'
73
-
Широков
Роман Широков
7'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
46
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
75
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Петров
Александр Петров
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
-
Бухаров
Александр Бухаров
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
84
-
Гаджиев
Гаджи Гаджиев
46
-
Голенда
Ян Голенда
64
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Клява
Оскарс Клява
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Тарделли
Диего Тарделли