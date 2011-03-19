Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Комков
Михаил Комков
63
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
46
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
35'
79
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Йованович
Милан Йованович
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
74
-
Гриднев
Даниил Гриднев
58
-
Милич
Богдан Милич
46
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Гошоков
Арсен Гошоков