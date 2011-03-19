Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
50'
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Каряка
Андрей Каряка
86
-
Дуймович
Томислав Дуймович
79
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
74'
75
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Воронин
Андрей Воронин
-
Смолов
Федор Смолов
Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
84'
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
57
-
Адамов
Роман Адамов
79
Запасные
-
Лейсал
Мартин Лейсал
-
Живанович
Иван Живанович
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Иванов
Олег Иванов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко