Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
88
-
Гвазава
Леван Гвазава
75
-
Садаев
Заур Садаев
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
61
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Чеминава
Игорь Чеминава
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Лазович
Данко Лазович
14'
80
-
Ионов
Алексей Ионов
90
Запасные
-
Пеньяилильо
Николас Пеньяилильо
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Петров
Сергей Петров
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Матяш
Станислав Матяш