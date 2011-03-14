Ростов
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
86
-
Янков
Чавдар Янков
54
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
74'
79
-
Адамов
Роман Адамов
7'
48'
90
Запасные
-
Лейсал
Мартин Лейсал
-
Прошин
Андрей Прошин
-
Живанович
Иван Живанович
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
52
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
64
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари