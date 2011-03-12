Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
82
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
69
-
Славов
Мирослав Славов
46
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Клява
Оскарс Клява
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Бакаев
Михаил Бакаев
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
-
Голенда
Ян Голенда
-
Тарделли
Диего Тарделли
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
72
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
85
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
74
-
Абреу
Марсио Абреу
90
Запасные
-
Рябов
Константин Рябов
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Марков
Николай Марков
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Мовсисян
Юра Мовсисян