Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Йованович
Милан Йованович
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
65
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Милич
Богдан Милич
84
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Да Силва
Леандро Да Силва
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Гошоков
Арсен Гошоков
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Новицкий
Павел Новицкий
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Савин
Евгений Савин