Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
6'
90
-
Баша
Марко Баша
13
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
62'
77
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
84
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Полоз
Дмитрий Полоз
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Смолов
Федор Смолов
46
-
Сапета
Александр Сапета
46
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Самедов
Александр Самедов
89'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90'
90
Запасные
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Воронин
Андрей Воронин
-
Кокорин
Александр Кокорин