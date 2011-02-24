Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Компани
Венсан Компани
35
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сильва
Давид Сильва
80
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
75'
90
-
Тевес
Карлос Тевес
79
-
Джеко
Эдин Джеко
7'
12'
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
-
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Туре
Коло Туре
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Де Ассиш
Жоао Алвеш Де Ассиш
Арис
мин
-
Сифакис
Михалис Сифакис
90
-
Перейра
Мичел Гарбини Перейра
90
-
Гиаро
Роналдо Гиаро
90
-
Лазаридис
Никос Лазаридис
90
-
Вангели
Кристи Вангели
90
-
Саката
Дайсуке Саката
46
-
Приттас
Атанасиос Приттас
90
-
Фати
Рикардо Фати
90
-
Тоха
Хуан Карлос Тоха
90
-
Нето
Дарси Дольче Нето
80
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
61
Запасные
-
Цесарец
Даниэль Цесарец
-
Мендринос
Константинос Мендринос
-
Барреро
Хуан Мануэль Барреро
-
Каснаферис
Костас Каснаферис
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
-
Ориоль
Лозано Фарран Ориоль