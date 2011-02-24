Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
81
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Касорла
Санти Касорла
78
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
42'
90
-
Росси
Джузеппе Росси
45'
88
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Кико
Кико
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Рубен
Марко Рубен
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Крибари
Санчес Крибари
83
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Йебда
Хассан Йебда
65
-
Гамшик
Марек Гамшик
17'
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Соса
Хосе Соса
54
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
Запасные
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Маджо
Кристиан Маджо
-
Маскара
Джузеппе Маскара
-
Кавани
Эдинсон Кавани