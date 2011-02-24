Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
53'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
73
-
Широков
Роман Широков
77'
84
-
Лазович
Данко Лазович
42'
90
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
Янг Бойз
мин
-
Вельфли
Марко Вельфли
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
22'
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Дудар
Эмилиано Дудар
90
-
Раймонди
Марио Раймонди
80
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Суттер
Скотт Суттер
90
-
Лулич
Сенад Лулич
86
-
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
90
-
Дежен
Давид Дежен
81
Запасные
-
Тосетти
Маттео Тосетти
-
Буковски
Хрвое Буковски
-
Линжани
Хассан Линжани
-
Шнойвли
Кристиан Шнойвли
-
Костанцо
Морено Костанцо
-
Маюка
Эммануэль Маюка
-
Шнойвли
Марко Шнойвли