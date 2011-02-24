Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
78
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Джано
Джано
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Дринчич
Никола Дринчич
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Озобич
Филип Озобич
-
Ари
Ари
Базель
мин
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Сафари
Беранг Сафари
90
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Кусунга
Генсерик Кусунга
90
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
90
-
Штокер
Валентин Штокер
90
-
Джака
Гранит Джака
76
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
90
-
Тембо
Фуайо Тембо
67
-
Зуа
Жак Зуа
90
-
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
15'
90
Запасные
-
Визер
Сандро Визер
-
Унал
Даниэль Унал
-
Барон
Маттиас Барон
-
Зоммер
Янн Зоммер
-
Япи
Жиль Япи
-
Джака
Таулант Джака
-
Фрай
Александр Фрай