Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
-
Варела
Сильвестр Варела
87
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
90
-
Моутинью
Жоао Моутинью
75
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Фалькао
Радамель Фалькао
75
Запасные
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
-
Роке
Майкон Перейра Роке
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Микаэл
Рубен Микаэл
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Родригес
Хамес Родригес
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Санчес
Серхио Санчес
56
-
Перотти
Диего Перотти
87
-
Зокора
Дидье Зокора
46
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Медель
Гари Медель
-
Фабиано
Луис Фабиано
-
Риос
Родриго Риос