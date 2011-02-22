ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
64
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
80'
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Цауня
Александр Цауня
62
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Нецид
Томаш Нецид
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Думбия
Сейду Думбия
ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Ивич
Владимир Ивич
88
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Цукалас
Ставрос Цукалас
90
-
Муслимович
Златан Муслимович
68'
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
Запасные
-
Куцианикулис
Вассилиос Куцианикулис
-
Савини
Мирко Савини
-
Куцавасилис
Фотис Куцавасилис
-
Малезас
Стилянос Малезас
-
Ариас
Диего Ариас
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар