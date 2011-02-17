Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Медель
Гари Медель
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
78
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
66'
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
74
-
Перотти
Диего Перотти
86
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Капель
Диего Капель
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Негредо
Альваро Негредо
Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
58'
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
86
-
Родригес
Хамес Родригес
59
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Варела
Сильвестр Варела
69
Запасные
-
Да Силва
Валтер Энрике Да Силва
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
-
Перейра
Альваро Перейра
-
Серену
Энрике Серену
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Микаэл
Рубен Микаэл
-
Гуарин
Фреди Гуарин