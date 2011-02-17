ПАОК
мин
-
Халкиас
Константинос Халкиас
46
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Бермудес
Виктор Бермудес
58
-
Ивич
Владимир Ивич
70
-
Цукалас
Ставрос Цукалас
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
Запасные
-
Савини
Мирко Савини
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Малезас
Стилянос Малезас
-
Ариас
Диего Ариас
-
Муслимович
Златан Муслимович
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Цауня
Александр Цауня
67
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Нецид
Томаш Нецид
29'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
86
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Дзагоев
Алан Дзагоев