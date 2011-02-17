Янг Бойз
мин
-
Вельфли
Марко Вельфли
90
-
Неф
Ален Неф
90
-
Дудар
Эмилиано Дудар
60
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Костанцо
Морено Костанцо
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Суттер
Скотт Суттер
90
-
Лулич
Сенад Лулич
46'
90
-
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
90
-
Дежен
Давид Дежен
90
Запасные
-
Тосетти
Маттео Тосетти
-
Буковски
Хрвое Буковски
-
Линжани
Хассан Линжани
-
Раймонди
Марио Раймонди
-
Шнойвли
Кристиан Шнойвли
-
Шнойвли
Марко Шнойвли
-
Маюка
Эммануэль Маюка
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
20'
54
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Широков
Роман Широков
79
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Лазович
Данко Лазович
44
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Быстров
Владимир Быстров