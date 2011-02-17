Базель
мин
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Штокер
Валентин Штокер
88
-
Кусунга
Генсерик Кусунга
90
-
Сафари
Беранг Сафари
90
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Шакири
Джердан Шакири
90
-
Джака
Гранит Джака
90
-
Япи
Жиль Япи
88
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
90
-
Штреллер
Марко Штреллер
43'
90
-
Фрай
Александр Фрай
37'
80
Запасные
-
Унал
Даниэль Унал
-
Зоммер
Янн Зоммер
-
Джака
Таулант Джака
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
-
Тембо
Фуайо Тембо
-
Зуа
Жак Зуа
-
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
85
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
61'
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
46
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
70'
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Дринчич
Никола Дринчич
-
Озобич
Филип Озобич
-
Джано
Джано