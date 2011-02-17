БАТЭ
мин
-
Рудик
Филипп Рудик
66
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
16'
74
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
-
Родионов
Виталий Родионов
83
Запасные
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Радьков
Артем Радьков
-
Бага
Дмитрий Бага
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
-
Павлов
Александр Павлов
ПСЖ
мин
-
Эдель
Апула Эдель
90
-
Камара
Зумана Камара
90
-
Сахо
Мамаду Сахо
90
-
Жалле
Кристоф Жалле
90
-
де Албукерке
Маркос Венсанио де Албукерке
90
-
Луис де Карвалью
Андерсон Луис де Карвалью
63
-
Шантом
Клеман Шантом
90
-
Клеман
Жереми Клеман
90
-
Жюли
Людовик Жюли
68
-
Луйиндула
Пеги Луйиндула
89'
90
-
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
30'
83
Запасные
-
Махеджуф
Флориан Махеджуф
-
Купе
Грегори Купе
-
Маконда
Трипи Маконда
-
Траоре
Самми Траоре
-
Бодмер
Матье Бодмер
-
Оаро
Гийом Оаро
-
Маурис
Жан-Эдес Маурис