Бешикташ
мин
-
Арикан
Хакан Арикан
90
-
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
-
Сивок
Томаш Сивок
90
-
Феррари
Маттео Феррари
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
90
-
Нобре
Марсио Нобре
69
-
Аурелио
Мехмет Аурелио
80
-
Гутиеррез Эрнандез
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
90
-
Эрнст
Фабиан Эрнст
56
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
37'
90
-
да Сильва
Дэйвсон да Сильва
90
Запасные
-
Байрамоглу
Онур Байрамоглу
-
Гювен
Эрхан Гювен
-
Речбер
Рушту Речбер
-
Тораман
Ибрахим Тораман
-
Даг
Экрем Даг
-
Уйсал
Неджип Уйсал
-
Алмейда
Угу Алмейда
Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Алмейда
Леандро Алмейда
90
-
Михалик
Тарас Михалик
73
-
Айила
Юссуф Айила
57'
90
-
Да Силва
Данило Да Силва
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
89
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
27'
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Гусев
Олег Гусев
90'
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
50'
84
-
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
-
Коваль
Максим Коваль
-
Попов
Горан Попов
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
-
Нинкович
Милош Нинкович
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Кравец
Артем Кравец
-
Зозуля
Роман Зозуля