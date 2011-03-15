Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
70
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
31'
90
-
Роббен
Арьен Роббен
68
-
Гомес
Марио Гомес
21'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Кроос
Тони Кроос
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
87
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Станкович
Деян Станкович
51
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
63'
90
-
Пандев
Горан Пандев
88'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
4'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Марига
Макдональд Марига