Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
73
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Марига
Макдональд Марига
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Пандев
Горан Пандев
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
37
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
90'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Кроос
Тони Кроос
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе