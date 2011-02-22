Копенгаген
мин
-
Виланд
Йохан Виланд
90
-
Вендт
Оскар Вендт
76
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
89
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Клаудемир
Клаудемир
90
-
Боланьос
Кристиан Боланьос
90
-
Сантин
Сезар Сантин
46
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Кристенсен
Ким Кристенсен
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
-
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
-
Вингаард
Мартин Вингаард
-
Кристенсен
Томас Кристенсен
-
Делэни
Томас Делэни
-
Зохоре
Кеннет Зохоре
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Малуда
Флоран Малуда
85
-
Эссьен
Майкл Эссьен
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Анелька
Николя Анелька
16'
54'
74
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Жирков
Юрий Жирков
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Калу
Саломон Калу